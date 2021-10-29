Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 жовтня 2021 року розповідає, що Рибам не слід забувати про друзів, а Ракам варто прислухатися до інтуїції.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператор"
Проявіть силу. У стосунках продемонструйте важливість. А на роботі професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі беріться за новий проєкт.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках очікуйте на маленькі сюрпризи. А на роботі вимагайте премії.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Верховна жриця"
Прислухайтеся до інтуїції. На роботі почуйте голос серця, а у стосунках не забувайте чути внутрішній голос.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках буде важко, але ви впораєтеся. На роботі проаналізуйте свою роботу.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що належить вам. У стосунках не допускайте ревнощів. На роботі варто діяти активніше.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар кубків"
Потрібно поринути у почуття. У любові додайте більше сексу. А у русі кар'єрними сходами прислухайтеся до внутрішніх почуттів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар жезлів"
Додайте впертості. У стосунках продемонструйте свої сильні сторони. А на роботі сміливо просувайте вперед.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Імператриця"
У стосунках слід розвиватися. На роботі час опанувати нові вміння. Дійте енергійно у стосунках.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі розпочніть щось нове.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Попереду вас очікують випробування. На роботі варто просто пережити цей період. У стосунках вашому серцю можуть зробити боляче.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка кубків"
Не забувайте про друзів. У стосунках пам'ятайте про приємні спогади. На роботі уникайте серйозних викликів.
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