Гороскоп на 3 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 3 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 березня 2022 року розповідає, що Близнятам слід стати більш впевненими у собі, а Козорогам - працювати над почуттями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Сконцентруйтеся. У стосунках настав час рости. На роботі варто проявити професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Додайте легкості. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі додайте ентузіазму.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Вам потрібно стати більш впевненим у собі. На роботі спробуйте прориватися вперед. А в стосунках літайте, мов метелик.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Розвивайте всередині себе вогонь. Саме він має надихати вас на нові звершення. У робочих викликах захищайте свої позиції.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся успіхом. У стосунках рухайтеся назустріч щастю. На роботі ситуація - просто чудова.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Не дозволяйте страхам та кошмарам полонити вас. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. А на роботі не варто комплексувати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Опануйте себе. У стосунках потрібно стати більш впевненим у собі. На роботі не забувайте заявляти про себе.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дурень"

Наважтеся зробити перший крок. У стосунки іноді додавайте трішки наївності. А на роботі розпочніть новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Відчуйте свою силу. У стосунках розкрийте своє серце. А на роботі - потенціал.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі не ображайте інших.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

Не обманюйте самі себе. У любові попрацюйте над комплексами з минулого. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Помірність"

Шукайте баланс, а знайшовши його, не втрачайте. У стосунках урівноважте ваші прагнення. На роботі захищайте внутрішнє полум'я.

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