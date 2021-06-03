Гороскоп на 3 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро вказують шлях до нашого серця.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 червня 2021 року розповідає, що Близнятам треба впевнено рухатися вперед, а Ракам проявляти інтелектуальну складову.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператриця"
Все розквітає довкола вас. Розвивайте ваші стосунки. А на роботі очікуйте втілення проєкту у життя.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде боляче. У стосунках вас можуть добряче поранити. У робочих питаннях будуть конфлікти.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Впевнено рухайтеся вперед. У коханні йдіть до мети разом. На роботі не стишуйте активності навіть у вихідні.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Королева мечів"
Ваша сила полягає у вашому інтелекті. У коханні не варто конфліктувати з другою половинкою. У русі кар'єрними сходами проявіть креативність.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Справедливість"
Уважно все зважуйте. У стосунках знайдіть золоту середину. В роботі не кидайтесь у конфлікт сторч головою.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз мечів"
Перестаньте поглядати, мов свята невинність. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі активно захищайте власні позиції.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Десятка пентаклів"
Ситуація покращується. У стосунках все налагоджується. На роботі ваш проєкт реалізується.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король мечів"
Вас захоплять ваші комплекси. В коханні уникайте своїх страхів. У кар'єрі варто хоч трішки перепочити.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Вас винагородять. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі додайте активності.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка мечів"
Не зациклюйтеся на побутових справах. Стосунки можуть дати тріщину. На роботі краще перепочити день.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж жезлів"
Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках очікуйте на зміни. А на роботі подружіться з новими людьми.
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