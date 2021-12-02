Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають нам підтримку у складних ситуаціях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 грудня 2021 року розповідає, що Терезам слід насолоджуватися тим, що вони досягнули, а Дівам - захищати свою позицію.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - чимало спокус. Остерігайтеся проблем на роботі. У стосунках додайте шаленого сексу.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Закохані"
У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі дійте активніше. Довіряйте партнерам.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. Дійте сміливіше у стосунках.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сила"
Збалансуйте ваші почуття та розум. На роботі проявіть професіоналізм. А в стосунках додай пристрасті.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте умиротворення. На роботі потрібно швидше реагувати на виклики. У любові додайте рівноваги.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Захищайте вашу позицію. У стосунках додайте впевненості у собі. На роботі проявіть майстерність у справах.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що ви досягнули. У стосунках потрібно більше розслабитися. А на роботі розпочніть щось нове.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Досягайте того, чого ви хочете. У стосунках прагніть більшого. На роботі вимагайте підвищення.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "'Четвірка мечів"
Настав час перепочити. У стосунках потрібно знайти золоту середину. А на роботі краще взяти відгул.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі самі проблем. У стосунках обирайте гідного партнера. На роботі оперативно реагуйте на виклики.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі варто уникнути випробувань.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева мечів"
Інтелект - ось ваша основна зброя. На роботі дійте активніше. У стосунках захищайте свої думки.
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