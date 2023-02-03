Гороскоп на 3 лютого 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 лютого 2023 року розповідає, що Близнятам слід замислитися, що вони хочуть далі, а Ракам варто знайти внутрішню гармонію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 квітня 2020 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Страшний суд"

Навчіться брати відповідальність за свої вчинки. У стосунках не робіть боляче одне одному. На роботі остерігайтеся підступів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте бажання та реальність. На роботі дійте справедливо.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Самітник"

Замисліться про те, що ви хочете далі. У любові час взяти паузу. На роботі потрібно трішки перепочити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховна жриця"

Знайдіть внутрішню гармонію. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. У русі кар'єрними сходами дослухайтеся до мудрих порад.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Накопичуйте уміння і навички. У любові пройдіть "тест" на фінансову грамотність. На роботі більше працюйте.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Затягніть пояси. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте нових викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка кубків"

Час обирати. У любові добре визначиться з ціллю ваших стосунків. А на роботі краще не гнатися за всім відразу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Візьміть паузу. У стосунках не наражайте себе на біль. А у розв'язанні робочих моментів робіть паузи.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Імператриця"

Час родючості настав. Ваше кохання розквітне. Робочі справи налагодяться.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. Спробуйте зробити щось нове на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримайте нагороди. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі - чекайте на премію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. Дійте активно у стосунках. Шукайте кращий варіант на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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