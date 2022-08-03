Гороскоп на 3 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2022 року розповідає, що Рибам треба прагнути більшого, а Водоліям треба попрацювати над емоціями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2022 рокудля всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся до нових перемог. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі вас супроводжуватиме успіх.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Осідлайте удачу і рухайтеся вперед. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі проявіть сміливість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийте ваше серце. У любові не опирайтеся почуттям. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до інтуїції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У любові може бути важко. На роботі варто продемонструвати інтелектуальну складову.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. Дійте разом у стосунках. На роботі не варто зациклюватися на чомусь одному.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король мечів"

Дійте активно. У стосунках не робіть боляче партнеру чи партнерці. У роботі варто спробувати діяти по-новому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все складається якнайкраще. У роботі ви отримаєте карт-бланш. А в стосунках слід насолоджуватися щастям.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть розбити серце. У любові сховайте свої почуття. На роботі прагніть більшого.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не робіть самі собі проблем. У стосунках варто сподіватися на краще. А на роботі очікуйте нових викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У любові прагніть урівноважити емоції та раціональне. А на роботі варто розпочати новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Варто попрацювати над власними почуттями. У любові розкрийте ваше серце. А на роботі додайте емоційності.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання договорів. Вийдіть на новий рівень в стосунках. Прагніть більшого у розв'язанні робочих ситуацій.

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