Гороскоп на 3 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 жовтня 2022 року розповідає, що Близнятам не варто когось засуджувати, а Скорпіонам потрібно потурбуватися про здоров'я.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Поважайте свої межі. У стосунках просіть інших дотримуватися їх. Будуйте міцний фундамент на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Всесвіт щедрий. У стосунках з вдячністю приймайте дарунки. На роботі почніть поважати себе.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

Ви прекрасні й всередині, і ззовні. У стосунках не засуджуйте ні себе, ні інших. На роботі живіть сьогоденням.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Любіть своє тіло та зовнішність. Постійно за ним доглядайте. Ваше життя наповниться безмежними можливостями для успіху та щастя.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж жезлів"

Досягайте того, чого прагнете. У стосунках сміливо просувайтеся вперед. На роботі контролюйте свої емоції.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Ставтеся до своїх невдач, як до можливостей вчитися та розвиватися. На роботі не дозволяйте страхам стримувати вас.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Самітник"

Відповідайте власним очікуванням, а не бажанням інших. Будьте вдячні за все, що маєте. На роботі вчіться на своїх помилках.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Маг"

Ваше тіло прагне турботи про здоров'я, а розум чистий. Заспокойте свою душу у стосунках. Ви гідні поваги на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Зірка"

Ви сповнені натхненням. У стосунках прагніть більшого. На роботі сміливо рухайтеся уперед.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сонце"

Ви сповнені натхненням і хорошими ідеями. На роботі досягайте того, чого ви прагнете. На роботі контролюйте власні дії та стан.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Башта"

Ставтеся до своїх невдач, як до можливостей. На роботі вчіться та розвивайтеся. У стосунках не дозволяйте страхам стримувати вас.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Справедливість"

Відповідайте власним бажанням, а не очікуванням інших. У стосунках будьте вдячні за все, що маєте. На роботі навчіться себе прощати за помилки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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