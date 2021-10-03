Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають підказки на наші запитання.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 жовтня 2021 року розповідає, що Овнам - час замислитися над майбутнім, а Близнятам - час владнати конфлікти.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Самітник"
Час замислитися над майбутнім. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відпустку.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар кубків"
Працюйте над почуттями. У любові прагніть більшого. У робочих справах надихайтеся позитивними емоціями.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Король мечів"
Замисліться над власним розвитком. У стосунках - час владнати конфлікти. На роботі опановуйте нові навички.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Двійка кубків"
Не забувайте про дружбу. У любові працюйте над товариськими стосунками. А на роботі шукайте однодумців.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У любові не варто стримуватися. У роботі заплануйте рух вперед.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - ваша основна зброя. У стосунках не варто робити боляче другій половинці. А роботі пробивайте шлях розумом.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз кубків"
Пориньте у кохання. У стосунках додайте драйву. На роботі прислухайтеся до підказок серця.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках приховайте почуття. На роботі очікуйте нових викликів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не заганяйте себе у рамках. У любові працюйте над почуттями. На роботі будуть випробування.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи покращуються. У любові здобувайте нові висоти. На роботі розпочніть новий проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка мечів"
Сім'я - це не лише побут. Не спихайте все на другу половинку. На роботі вас можуть образити.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Все буде добре. Просто усвідомте це у стосунках. У русі кар'єрними сходами дійте активніше.
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