Гороскоп на 30 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 30 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують необхідний життєвий маршрут.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 березня 2022 року розповідає, що Овнам слід замислитися над покращенням свого фінансово становища, а Тільцям - насолоджуватися тим, що вони мають.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 березня 2020 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Замисліться над зміцненням свого фінансового становища. Протестуйте коханого чи кохану н а жагу до грошей. Під час пошуків роботи оберіть достойний варіант.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

ТСН.ua

Насолоджуйтеся тим, що маєте. Проведіть вихідні разом з другою половинкою. Відпочиньте від роботи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Колісниця"

Ви знаєте, куди варто рухатися, але боїтеся цього. Вируште у подорож з партнером чи партнеркою. На роботі можливі відрядження.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Опануйте себе. Довіряйте внутрішній силі. А для кращої роботи знайдіть внутрішній стрижень.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках зміни неминучі. Замисліться над зміною роботи.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Дійте. У коханні додайте пристрасті, а в розв’язанні робочих питань будьте активнішими.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Рухайтеся в стосунках та розвивайтеся у професійній сфері.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант в землю. Перевірте чи ці стосунки не марні. Шукайте кращий варіант для застосування свого професіоналізму.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Сил залишається все менше і менше. Час замислитися чи варто ці стосунки продовжувати далі. У русі кар’єрними сходами варто зробити перерву.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

ТСН.ua

Чудовий період для самозаглиблення. На цих вихідних помізкуйте, куди рухатися далі в усіх сферах життя.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз жезлів"

Віддайтеся пристрасті. Дійте активно у стосунках. Проявіть свій характер у робочих питаннях.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте інтуїції. У стосунках відкрийте серце. Прислухайтеся до інтуїції на роботі.

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