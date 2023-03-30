Гороскоп на 30 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють більше дізнатися про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 березня 2023 року розповідає, що Раки мають продемонструвати силу, а Скорпіони мають захищати свої позиції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 березня 2023 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Впевнено рухайтеся до перемоги. У стосунках завойовуйте нові вершини. На роботі прагніть кращого.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте драйву у все, що ви робите. У стосунках займіться пристрасним сексом. На роботі покажіть лідерські якості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Самітник"

Зараз настав час побути наодинці. У стосунках потрібно зробити паузу. А на роботі варто перепочити та піти у відпустку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Настав час продемонструвати силу. У стосунках збалансуйте плоть і розум. На роботі очікуйте нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Час для змін настав. Вирушайте з другою половинкою у романтичну подорож. А на роботі очікуйте на відрядження.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють почуття. У стосунках пориньте у них. А на роботі зайві емоції тільки вам заважатимуть.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператор"

Потурбуйтеся про міцне коріння. У стосунках дослухайтеся до внутрішнього голосу. На роботі проявіть професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка мечів"

Не дайте нікому вас образити. У стосунках захищайте свої позиції, а на роботі - свою правоту.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не витрачайте марно свої ресурси. У стосунках навчіться не розпочинати марні сварки. У русі кар'єрними сходами краще зробити паузу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Імператриця"

Ви розквітаєте, мов квітка. Додайте розвитку вашим стосункам. А на роботі час вийти на наступний рівень.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж пентаклів"

Зробіть аналіз ваших фінансів. У стосунках пройдіть тест грошима. Шукайте цікавішу роботу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках сховайте своє серце. На роботі остерігайтеся ворогів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік