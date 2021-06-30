Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про долю

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 червня 2021 розповідає, що Козерогам слід довіряти інтуїції, а Ракам слід остерігатися власних комплексів.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Ви відчуєте гіркоту втрати. У стосунках з’ясуйте чи є у вас сили їх продовжувати. А на роботі остерігайтеся проблем від колег.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде боляче, але ви зможете піднятися. У коханні все може знищитися. А у робочих питаннях варто бути обережним.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Диявол"

Настає час спокус. У любові піддайтеся їм. А на роботі варто уникати підступних людей.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках остерігайтеся власних комплексів. А у розв’язанні робочих питань прислухайтеся до внутрішнього голосу.

ЛЕВ (22 липня-23 серпня)

Карта дня "Зірка"

Небеса вам допоможуть. У любові сконцентруйтеся на позитиві, а на роботі чекайте неочікуваної допомоги.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев’ятка жезлів"

Не заганяйте самі себе у проблеми. У стосунках не варто сваритися. На роботі не відгороджуйтеся від всіх.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

ТСН.ua

Відкрийте ваше серце. У стосунках дослухайтеся до поради старшого чоловіка. У русі кар’єрними сходами довіряйте інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка кубків"

Ваше серце може розбитися. У коханні може з’явитися хтось третій. Уникайте проблем на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках не варто сваритися, а на роботі провокувати конфлікт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте своїй інтуїції. У любові відкрийте серце назустріч почуттям. У роботі дійте за покликом серця.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Самітник"

Час для філософських роздумів настав. У коханні варто зробити перерву, а на роботі піти у відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви - вогонь. Опануйте кілька нових сексуальних вмінь у ліжку. А на роботі проявіть активність.

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