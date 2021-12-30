Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають знайти баланс у цьому буремному світі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 грудня 2021 року розповідає, що Скорпіонам варто йти на компроміс, а Дівам варто діяти, але не поспішаючи.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Потрібно заощаджувати. У стосунках перестаньте сваритися. На роботі замисліться, чи раціонально ви використовуєте кошти.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. Робочі процеси сьогодні будуть успішними. А у стосунках вирушайте на вдале побачення.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі - попереду випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка кубків"

Шукайте однодумців. На роботі знайдіть друзів. У стосунках не забувайте про друзів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемога. У стосунках виходьте на новий рівень. У робочих питання ситуація покращується.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Робіть кроки, але маленькі. У стосунках не сподівайтеся на великий розвиток. На роботі просіть про підвищення.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Скористайтеся вашим розумом якнайкраще. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі сміливо просувайтеся вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка кубків"

Потрібно йти на компроміс. У стосунках потрібно довіряти одне одному. На роботі варто розслабитися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король пентаклів"

Потрібно більше професійності. У стосунках прислухайтеся до поради мудрих людей. На роботі потрібно посилити свої зусилля.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Потрібно не боятися ризикувати. На роботі пропонуйте нові ідеї. У стосунках пройдіть перевірку коштами.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас очікують випробування. У коханні може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках працюйте над почуттями. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

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