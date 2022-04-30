Гороскоп на 30 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають опору у житті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 квітня 2022 року розповідає, що Овнам не варто влаштовувати скандал на рівному місці, а Тільцям треба визначитися з метою в житті.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Не варто влаштовувати сварки на рівному місці. У стосунках не варто провокувати партнера на конфлікт. У розв’язанні робочих питань візьміть паузу.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Самітник"
Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У коханні варто згадати, навіщо ви розпочали ці стосунки. На роботі поміркуйте над вашою метою у кар’єрі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Верховна жриця"
Мудрість — ваша зброя. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього жіночого начала. У роботі робіть те, що вам справді хочеться.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз жезлів"
Дійте. У стосунках проявіть свою силу. У роботі додайте ентузіазму.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Потрібно вирішити — залишитися чи йти. У стосунках відверто поговоріть з другою половинкою.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Працюйте гідно. У стосунках «зерна», які ви посади давно, можуть не вирости. У русі кар’єрними сходами оберіть одну ціль.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Башта"
Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках усе може дуже змінитися. А на роботі зміни просто незворотні.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте та отримаєте винагороду. У любові очікуйте на сюрпризи. А на роботі вимагайте премії.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не варто зациклюватися на побуті. У коханні не звертайте увагу на дрібниці. На роботі можливі випробування.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Все складається якнайкраще. У стосунках довіряйте партнеру. А на роботі ситуація покращиться.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева пентаклів"
Добивайтеся того, що хочете. Розслабтеся у коханні. На роботі час завойовувати нові вершини.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж жезлів"
Дійте. У стосунках додайте жару. У русі кар’єрними сходами продемонструйте активність.
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