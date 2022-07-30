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Гороскоп на 30 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 30 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: pixabay.com

Карти Таро дарують впевненість у собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 вересня 2021 року розповідає, що Рибам слід рухатися вперед, а Близнятам потрібно додати пристрасті. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Час святкувати маленькі перемоги. У стосунках можна нарешті розслабитися. На роботі заплануйте позитивний наступний тиждень. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Помірність"

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Шукайте баланс. У стосунках варто урівноважити емоційність та інтелектуальність. На роботі помізкуйте над планами.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Рухайтеся вперед. У стосунках потрібно проявити більше пристрасті. У русі кар'єрними сходами проявіть динамізм. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Повішений"

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Усе змінюється. У стосунках потурбуйтеся про захист. У робочих викликах остерігайтеся поганих людей. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

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Не варто боротися з тим, що ви не можете подолати. У стосунках не варто шукати причини для сварок. Дійте обережно на роботі. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка мечів"

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Ви знаєте, що робити, проте не робите перший крок. У стосунках може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка жезлів"

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Попереду - нові відкриття. Час освіжити ваші стосунки. Дійте активно на роботі. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка мечів"

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Буде боляче. У любові сховайте своє серце. На роботі варто зціпити зуби. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

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Попереду - чимало спокус. У стосунках вам вирішувати, чи варто їм піддатися. На роботі очікуйте нові випробування. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

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Очікуйте, що правда вилізе на поверхню. У стосунках попрацюйте над комплексами, а на роботі - зі страхами. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Перемога вже близько. У стосунках необхідно боротися за те, у що ви вирите. На роботі вас чекає успіх. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Рухайтеся вперед. У любові додайте сексуальності. А на роботі - драйву. 

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