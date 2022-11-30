Гороскоп на 30 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу краще розуміти себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 листопада 2022 року розповідає, що Скорпіонам варто йти на компроміс, а Дівам варто діяти, але не поспішаючи.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Потрібно заощаджувати. У стосунках перестаньте сваритися. На роботі замисліться, чи раціонально ви використовуєте кошти.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. Робочі процеси сьогодні будуть успішними. А у стосунках вирушайте на вдале побачення.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі - попереду випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка кубків"
Шукайте однодумців. На роботі знайдіть друзів. У стосунках не забувайте про друзів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - перемога. У стосунках виходьте на новий рівень. У робочих питання ситуація покращується.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Робіть кроки, але маленькі. У стосунках не сподівайтеся на великий розвиток. На роботі просіть про підвищення.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Скористайтеся вашим розумом якнайкраще. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі сміливо просувайтеся вперед.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка кубків"
Потрібно йти на компроміс. У стосунках потрібно довіряти одне одному. На роботі варто розслабитися.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король пентаклів"
Потрібно більше професійності. У стосунках прислухайтеся до поради мудрих людей. На роботі потрібно посилити свої зусилля.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Потрібно не боятися ризикувати. На роботі пропонуйте нові ідеї. У стосунках пройдіть перевірку коштами.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Вас очікують випробування. У коханні може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Туз кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках працюйте над почуттями. На роботі прислухайтеся до інтуїції.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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