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Гороскоп на 30 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 30 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро - опора у складні часи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 вересня 2022 року розповідає, що Скорпіонам краще не конфліктувати, а Дівам потрібно шукати баланс. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Диявол"

Щедро приймайте дари всесвіту, в тому числі - спокусу. На роботі - час перепочити, а у стосунках насолоджуватися. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

Тягніться одне до одного. 'Розвивайте свої почуття. На роботі шукайте однодумців. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Час насолоджуватися життя. Не соромте себе за вчинки у стосунках. А на роботі - час розслабитися.  

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все покращується. У стосунках потрібно прагнути більшого. На роботі сміливо рухайтеся вперед. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові проявіть себе. На роботі почніть щось нове. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

Шукайте баланс. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі додайте умиротворення. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Спробуйте розв'язати свої проблеми. На роботі візьміть відгул. У стосунках час розслабитися. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Паж жезлів"

Не розпочинайте конфлікти. У стосунках буде важко. А на роботі вам можуть зробити боляче. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках навчіться довіряти партнеру. На роботі ви вже досягнули чимало. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Замисліться над власними фінансами. У стосунках поясніть партнеру, що ви хочете. На роботі очікуйте на зміни. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі - наберіться ресурсу. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Попереду - нові випробування. У стосунках будуть виклики, а у русі кар'єрними сходами - краще перепочити. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1402
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