Гороскоп на 30 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 вересня 2022 року розповідає, що Скорпіонам краще не конфліктувати, а Дівам потрібно шукати баланс.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Диявол"

Щедро приймайте дари всесвіту, в тому числі - спокусу. На роботі - час перепочити, а у стосунках насолоджуватися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

Тягніться одне до одного. 'Розвивайте свої почуття. На роботі шукайте однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Час насолоджуватися життя. Не соромте себе за вчинки у стосунках. А на роботі - час розслабитися.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все покращується. У стосунках потрібно прагнути більшого. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові проявіть себе. На роботі почніть щось нове.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

Шукайте баланс. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі додайте умиротворення.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Спробуйте розв'язати свої проблеми. На роботі візьміть відгул. У стосунках час розслабитися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Паж жезлів"

Не розпочинайте конфлікти. У стосунках буде важко. А на роботі вам можуть зробити боляче.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках навчіться довіряти партнеру. На роботі ви вже досягнули чимало.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Замисліться над власними фінансами. У стосунках поясніть партнеру, що ви хочете. На роботі очікуйте на зміни.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі - наберіться ресурсу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Попереду - нові випробування. У стосунках будуть виклики, а у русі кар'єрними сходами - краще перепочити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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