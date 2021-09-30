Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу досягнути більшого.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 вересня 2021 року розповідає, що Овни мають пам'ятати про відповідальність за свої дії, а Скорпіони сміливо можуть виходити на новий рівень.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Страшний суд"
За свої дії час розплачуватися. Пам'ятайте про наслідки у стосунках. На роботі час замислитися над власним розвитком.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс. У любові збалансуйте почуття та розум. На роботі знайдіть точку опори.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте на зміни. У стосунках варто зрозуміти чого ви хочете. У русі кар'єрними сходами потрібно щось унормовувати.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Зрозумійте свої цілі у недалекому майбутньому. У стосунках оберіть одну мету для руху. Спробуйте рухатися вперед на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Диявол"
Очікуйте на спокуси. У любові спробуйте їм піддатися. На роботі зрозумійте, чого ви хочете насправді.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Сміливо рухайтеся до перемог. У стосунках будьте спраглими до нового. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що пропонує вам життя. У любові більше довіряйте партнеру. На роботі не оминайте можливостей.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Імператриця"
Сміливо виходьте на новий рівень. У любові дійте активніше. На роботі збирайте плоди своєї праці.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Башта"
Рух вперед зараз неможливий. У стосунках очікуйте на зміни. На роботі будуть нові виклики.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся до своєї мети. У любові не робіть боляче партнеру. На роботі доробіть те, що так довго відкладали.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, але боїтеся. У любові вам можуть зробити боляче. Дійте більш активно на роботі, але остерігайтеся ворогів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть золоту середину. Шукайте гармонію в робочих питаннях.
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