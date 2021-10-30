Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися, що буде далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 жовтня 2021 року розповідає, що Тельцям можуть зробити боляче, а Ракам слід навчитися правильно використовувати свої ресурси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 жовтя 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозвольте собі іноді проявляти слабкість. А на роботі - краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть образити. А на роботі - сказати, що ви не допрацьовуєте.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева мечів"

Розвивайте власний розум. У стосунках ви можете здатися зарозумілим або зарозумілою. А на роботі прийшов час рухатися далі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Навчіться правильно використовувати свої ресурси. У стосунках плануйте розвиток. На роботі слід почати накопичувати кошти.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Башта"

Все, що ви так ретельно будували, може зламатися. У стосунках нові почуття слід будувати на оновленому фундаменті.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках важливо знайти баланс. На роботі потрібно долучитися до золотої середини.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Ви - чиста енергія. Спрямуйте її у потрібне річище у стосунках. А на роботі зрозумій, куди краще її спрямувати.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж кубків"

Ваші почуття вирують. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі спробуйте додати трішки емоцій у свою справу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Ви почуватиметеся обкраденими. У стосунках очікуйте на черговий виклик. А на роботі вас можуть образити словами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках буде важко. На роботі доведеться відповідати за свої слова.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду вас очікують випробування. На роботі варто просто пережити цей період. У стосунках вашому серцю можуть зробити боляче.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У стосунках потрібно діяти, а не чекати. На роботі заплануйте подальший рух.

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