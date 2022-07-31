Гороскоп на 31 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають розуміння, що буде далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 31 липня 2022 року розповідає, що Терезам можуть розбити серце, а Близнятам слід проявити професіоналізм.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 31 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед щосили. У стосунках дійте активно. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийтеся ваше серце. У любові наважтеся на ніжність. А у русі кар'єрними сходами додайте швидкості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - важлива складова успіху. У стосунках спробуйте діяти разом. На роботі проявіть професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не варто сумувати за тим, що ви не можете отримати. У любові працюйте над метою ваших стосунків разом. На роботі не закопуйте свій талант у землю.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король мечів"

Будьте розумними. У стосунках не закривайте ваше серце. На роботі будьте активними.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Працюйте гідно. У стосунках можна розслабитися. На роботі варто сподіватися на краще.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вам можуть розбити серце. А на роботі слід бути обережними.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто створювати собі проблеми. У стосунках буде важко. А на роботі шукайте покращення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Очікуйте чогось кращого. У любові знайдіть баланс. На роботі варто почати новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж кубків"

Варто відкрити серце. У стосунках додайте драйву. На роботі скористайтеся інтуїцією.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Час будувати мости. У стосунках варто вийти на новий рівень. На роботі ретельно перевіряйте документи.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові рухайтеся одне до одного. На роботі знайдіть справжніх друзів.

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