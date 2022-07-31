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Гороскоп на 31 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 31 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають розуміння, що буде далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 31 липня 2022 року розповідає, що Терезам можуть розбити серце, а Близнятам слід проявити професіоналізм. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 31 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

©

Рухайтеся вперед щосили. У стосунках дійте активно. На роботі розпочніть новий проєкт. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

©

Розкрийтеся ваше серце. У любові наважтеся на ніжність. А у русі кар'єрними сходами додайте швидкості. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

©

Інтелект - важлива складова успіху. У стосунках спробуйте діяти разом. На роботі проявіть професіоналізм. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не варто сумувати за тим, що ви не можете отримати. У любові працюйте над метою ваших стосунків разом. На роботі не закопуйте свій талант у землю. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король мечів"

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Будьте розумними. У стосунках не закривайте ваше серце. На роботі будьте активними. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Працюйте гідно. У стосунках можна розслабитися. На роботі варто сподіватися на краще. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка мечів"

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Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вам можуть розбити серце. А на роботі слід бути обережними. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

©

Не варто створювати собі проблеми. У стосунках буде важко. А на роботі шукайте покращення. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

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Очікуйте чогось кращого. У любові знайдіть баланс. На роботі варто почати новий проєкт. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж кубків"

Варто відкрити серце. У стосунках додайте драйву. На роботі скористайтеся інтуїцією.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

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Час будувати мости. У стосунках варто вийти на новий рівень. На роботі ретельно перевіряйте документи. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

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Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові рухайтеся одне до одного. На роботі знайдіть справжніх друзів. 

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