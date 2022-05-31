Гороскоп на 31 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 31 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу опанувати свої почуття.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 31 травня 2022 року розповідає, що Овнам слід замислитися про партнерство, а у Близнят розпочинається щасливий період.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 31 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час замислитися про партнерство. У стосунках перейдіть на новий рівень. Шукайте однодумців на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

У стосунках шукайте дружбу. А в дружбі прагніть любові. Долучіть друзів до спільної справи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Починається щасливий період. Шукайте гармонію у коханні. А бізнес налагодиться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть лише один шлях, а у робочих питаннях - один вектор руху.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед і вперед. У коханні очікуйте приємних сюрпризів, а на роботі — легких перемог.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж кубків"

Прислухайтеся до голосу серця. У стосунках довіряйте своїй інтуїції. Додайте почуттів на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Розум — ваша основа.У любові обирайте розумний варіант розвитку подій. Проявіть інтелект у русі кар'єрними сходами.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Двійка пентаклів"

Баланс — ось про що зараз треба піклуватися. У любові шукайте гармонію, а на роботі не переливайте з пустого в порожнє.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Це карта, яку хочуть побачити всі. У стосунках сьогодні можна розчинитися в любові. А на роботі шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, як діяти. У стосунках може бути боляче. А на роботі нові здобутки доведеться отримувати розумом-мечем.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищати своє. У коханні бийтеся за любов. А на роботі відстоюйте свою позицію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Попереду — труднощі. Закрийте своє серце від болю у стосунках. А в робочих моментах доведеться заощаджувати.

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