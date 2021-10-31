Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують нам майбутній шлях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 31 жовтня 2021 року розповідає, що Дівам треба прислухатися до інтуїції, а Скорпіонам доведеться захищати свої позиції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 31 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Страшний суд"

Навчіться відповідати за свої вчинки. У стосунках додайте відповідальності. На роботі будьте уважні та дивіться, які документи підписуєте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Зміни незабаром настануть. Але не сприймайте їх як щось вороже. На роботі рухайтеся вперед і не дивіться назад.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператор"

Будьте сильні. У стосунках проявіть силу. А на роботі - професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. А на роботі йдіть шляхом, який ви обрали.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Навчіться розподіляти ресурси. У стосунках дійте активніше. На роботі - вимагайте підвищення.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до інтуїції. На роботі слухайте голос розуму, а в стосунках - голос серця.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте, але вчіться робити перерви. У стосунках маєте працювати не лише ви. На роботі варто перепочити.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищати свої позиції. У стосунках покажіть, що людина справді вам небайдужа. На роботі покажіть, що ви - достойна кандидатура.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Імператриця"

Час збирати плоди власних дій. На роботі потрібно насолоджуватися власним проєктом. У стосунках час виходити на новий рівень.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король жезлів"

Додайте наполегливості у всі сфери життя. На роботі ви - сила. У стосунках додайте сексуальності

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король кубків"

Попрацюйте над стосунками. У любові довіряйте партнеру. На роботі прислухайтеся до голосу серця.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Ви працюєте - і отримуєте результат. У стосунках пройдіть текст на фінансову спроможність. У стосунках ви маєте віддавати більше.

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