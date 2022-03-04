Гороскоп на 4 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку по картах Таро

Гороскоп на 4 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку по картах Таро

Карти Таро говорять до нас мовою символів.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку по картах Таро на 4 березня 2022 року розповідає, що Овнам потрібно відпочити, а Дівам — не боятися робити перший крок.

Читайте докладний і точний гороскоп Таро на 4 березня 2022 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Треба відпочити. У відносинах варто розслабитися. А на роботі — взяти відгул.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Мир"

Шукайте гармонію. У відносинах збалансуйте почуття і розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте.

БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рух вперед. У відносинах не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховний жрець"

Перевіряйте документи. У відносинах час вийти на новий рівень. У робочих моментах час сповільнитися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не варто сумувати. У відносинах може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі почніть новий проєкт. У відносинах сподівайтеся на зміни.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте і отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У відносинах виберіть спільну мету для руху вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У відносинах потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте уважні, щоб вас не обдурили. На роботі остерігайтеся ворогів. У відносинах вас можуть образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. На роботі очікуйте випробувань, а на роботі — викликів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація значно поліпшується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинає плоди успіху.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Відкривайте нові горизонти. У відносинах відкривайте щось нове. На роботі дійте активно.

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