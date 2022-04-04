Гороскоп на 4 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку по картах Таро

Карти Таро дають змогу заспокоїтися у важкі хвилини.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 березня 2022 року розповідає, що Раки мають продемонструвати силу, а Скорпіони мають захищати свої позиції.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Впевнено рухайтеся до перемоги. У стосунках завойовуйте нові вершини. На роботі прагніть кращого.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте драйву у все, що ви робите. У стосунках займіться пристрасним сексом. На роботі покажіть лідерські якості.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Самітник"
Зараз настав час побути наодинці. У стосунках потрібно зробити паузу. А на роботі варто перепочити та піти у відпустку.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сила"
Настав час продемонструвати силу. У стосунках збалансуйте плоть і розум. На роботі очікуйте нових викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Колісниця"
Час для змін настав. Вирушайте з другою половинкою у романтичну подорож. А на роботі очікуйте на відрядження.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас переповнюють почуття. У стосунках пориньте у них. А на роботі зайві емоції тільки вам заважатимуть.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператор"
Потурбуйтеся про міцне коріння. У стосунках дослухайтеся до внутрішнього голосу. На роботі проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка мечів"
Не дайте нікому вас образити. У стосунках захищайте свої позиції, а на роботі - свою правоту.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не витрачайте марно свої ресурси. У стосунках навчіться не розпочинати марні сварки. У русі кар'єрними сходами краще зробити паузу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Імператриця"
Ви розквітаєте, мов квітка. Додайте розвитку вашим стосункам. А на роботі час вийти на наступний рівень.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж пентаклів"
Зробіть аналіз ваших фінансів. У стосунках пройдіть тест грошима. Шукайте цікавішу роботу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках сховайте своє серце. На роботі остерігайтеся ворогів.
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