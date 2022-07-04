Гороскоп на 4 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 4 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро стають опорою у важкі дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 липня 2022 року розповідає, що Рибам треба відкрити серце, а Ракам сконцентруватися на внутрішніх почуттях.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках додайте активності. На роботі продемонструйте професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У коханні будьте відкритими. На роботі шукайте нові можливості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король мечів"

Проявіть силу. У стосунках не робіть боляче одне одному. У русі кар'єрними сходами захищайте свої позиції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Самітник"

Сконцентруйтеся на внутрішніх почуттях. У стосунках візьміть паузу. На роботі краще податися у відпустку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до інтуїції. У любові шукайте голосу серця. А на роботі довіряйте внутрішньому голосу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не сваріться. У стосунках не варто йти на конфлікт. У русі кар'єрними сходами не конфліктуйте з колегами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не робите перший крок. У стосунках можете бути боляче. На роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка мечів"

Емоційність буде вам тільки заважати. У стосунках можливий любовний трикутник. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король кубків"

Розчиніться у стосунках. Відкрийте серце ширше. У русі кар'єрними сходами слід активізуватися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблеми. У стосунках можливі проблеми. Дійте активніше на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Час починати щось нове. У стосунках замисліться над спільним проєктом. На роботі розпочніть щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж кубків"

Відкрийте ваше серце. У коханні рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців.

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