Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають краще розуміти себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 липня 2021 року розповідає, що Ракам варто шукати баланс, а Овнам не відмовлятися від можливостей.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 липня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від можливостей, які пропонує вам життя. У стосунках скористайтеся допомогою другої половинки. А на роботі трішки перепочиньте.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Час заощаджувати кошти. У стосунках пройдіть перевірку на ставлення до коштів. А на роботі не розкидайтеся грішми.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший час для укладання договорів. У коханні час вийти на новий рівень. В робочих питаннях проявіть професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс та гармонію. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі спробуйте щось нове.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Впевнено рухайте вперед. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі проявіть активність.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева жезлів"
Ваш розум - ваша зброя. У стосунках проявіть інтелектуальну складову. А на роботі варто замислитися над новим проєктом.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Справедливість"
Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз жезлів"
Проривайтеся уперед. У стосунках проявіть незламний характер. На роботі варто спробувати розвинути нову вправність.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Проявіть душевність. У любові довіряйте голосу серце. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до інтуїції.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Усе просто чудово. У стосунках все налагоджується. У робочих моментах варто знайти однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Король мечів"
Дослухайтеся до мудрих порад. У стосунках не завдавайте ран одне одному. На роботі проявіть характер.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Скоро ви отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі додайте жару.
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