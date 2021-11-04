Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають розуміння, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 листопада 2021 року розповідає, що Левам не варто закопувати свій талант у землю, а Близнятам варто краще працювати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператор"
Потрібно стати сильними. У стосунках продемонструйте надійність, а на роботі професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед щосили. У стосунках додайте драйву. А на роботі - сміливо просувайтеся вперед.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте та отримаєте результат. На роботі правильно розставляйте пріоритети. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Верховна жриця"
Прислухайтеся до інтуїції. На роботі слухайте голос серця, а у стосунках не забувайте про інстинкти.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант в землю. На роботі потрібно більше віддачі. У стосунках потрібно замислитися про майбутнє.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Потрібно захищати своє. На роботі знайдіть однодумців. А у стосунках - попереду чимало викликів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператриця"
Очікуйте на плоди власних дій. На роботі незабаром з'являться плоди вашого проєкту. У стосунках час виходити на новий рівень.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король жезлів"
Потрібно проявити свою міць. У стосунках проявіть зрілість. А на роботі - ефективність.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі потрібно дослухатися до внутрішнього голосу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Потрібно вміти оцінювати свої доходи та витрати. На роботі потрібно обрати один напрям. У стосунках не робіть боляче другій половинці.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Зірка"
Дослухайтеся до серця. На роботі дійте активно. У стосунках не розривайтеся, зрозумійте, що ви хочете насправді.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде важко. У стосунках будуть нові випробування. На роботі рухайтеся вперед, не поспішаючи.
Нагадаємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.
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