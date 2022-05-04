Гороскоп на 4 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти більше.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 травня 2022 року розповідає, що Тільцям варто проявити характер, а Ракам треба розкрити душу ширше.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 травня 2022 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Старанно працюйте та отримаєте результат. У стосунках варто довіряти партнеру у сфері фінансів. На роботі варто попросити премію.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король мечів"
Потрібно проявити характер. У коханні не варто ображати одне одного. У робочих справах проявіть внутрішню міць.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Ситуація поліпшиться. У стосунках ви отримаєте міцний фундамент. А на роботі варто розпочати новий проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкрийте свою душу ширше. У коханні зануртеся в еротичні пригоди. Додайте драйвовості на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У стосунках врівноважте ваші думки та емоції. А на роботі дійте критично щодо себе.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Ієрофант"
Час стати відповідальним за своє життя. У стосунках дійте раціонально. А на роботі варто зайнятися юридичними питаннями.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від нових можливостей. Стосунки будуть вас надихати. А у русі кар'єрними сходами варто пошукати щось новеньке.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Потрібно заощаджувати. У стосунках не розкидайтеся грішми. На роботі наведіть лад у фінансах.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Розв'яжіть те, що зв'язує вас. Відкрийте очі на ваші стосунки. А на роботі боріться за свої ідеї.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Світ"
Шукайте гармонію. Насолоджуйтеся коханням. На роботі запропонуйте новий проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева мечів"
Захищайте власні позиції. У стосунках не робіть боляче другій половинці. У робочих ситуаціях проявіть інтелектуальний складник.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Ви рухаєтеся у правильному напрямку. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. Додайте активності на роботі.
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