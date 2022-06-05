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Гороскоп на 5 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 5 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дозволяють почути власний голос у життєвій метушні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 червня 2022 року розповідає, що Близнятам треба знайти людей, які їм допомагатимуть, а Овнам - ширше розкрити своє серце. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар кубків"

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Розкрийте своє серце ширше. У стосунках йдіть назустріч одне одному. На роботі знайдіть однодумців. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Справедливість"

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Шукайте баланс. У коханні урівноважте ваші почуття. А на роботі оминайте юридичних проблем. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

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Знайдіть людей, які вам допомагатимуть. У любові варто вийти на новий рівень. А роботу варто узаконити. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка кубків"

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Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках не відганяйте від себе партнера. У русі кар'єрними сходами краще зробити паузу. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

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Настав час заощаджувати. У стосунках пройдіть перевірку коштами. А у розв'язання кар'єрних питань не витрачайте марно кошти. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка мечів"

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Ви знаєте, куди рухатися, але боїтеся цього. У стосунках буде боляче. На роботі не створюйте собі проблем. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

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Знайдіть точку опори. Розчиніться в любові. У робочих питаннях знайдіть розсудливих колег. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева мечів"

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Захищайтеся від нападок. У стосунках закрийте своє серце. На роботі доведеться відстоювати свої позиції.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Вперед і тільки вперед. У любові підкорюйте нові вершини. А на роботі додайте драйву.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

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Попереду будуть кошмари. У стосунках буде боляче. А на роботі настане неспокійний період. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

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Не знищуйте свої стосунки побутом. Краще знайдіть когось у поміч. А на роботі не мийте за всіх чашки. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте нові грані. А на роботі візьміться за новий проєкт. 

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