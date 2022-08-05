Гороскоп на 5 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають впевненість у собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 серпня 2022 року розповідає, що Скорпіонів очікують спокуси, а Дівам буде боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках навчіться довіряти одне одному. На роботі варто уповільнитися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У любові сховайте серце. На роботі треба щось унормувати.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не влаштовуйте марні сварки. У стосунках не варто конфліктувати. У русі кар'єрними сходами потрібно зробити перерву.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. У робочих моментах очікуйте нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Спробуйте дати жаги у стосунках. На роботі розпочніть новий проєкт.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде так боляче, що здаватиметься, що у вас немає сил, щоб піднятися. Не дозволяйте бути собі слабким чи слабкою. На роботі краще взяти перерву.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Проявляйте активність. У стосунках дозвольте більше. На роботі додайте енергійності.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте багато спокус. У любові вирішуйте чи варто піддатися спокусам. На роботі очікуйте проблем.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках поборіть власні комплекси. У русі кар'єрними сходами вам будуть заважати страхи.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте перемог. У любові можливі приємні сюрпризи. А на роботі варто спробувати щось нове.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках очікуйте емоцій. На роботі дійте активніше.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

Попрацюйте зі своїми почуттями. У любові розкрийтеся на повну. У робочих питаннях додайте емоцій.

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