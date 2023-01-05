Гороскоп на 5 січня 2023 для всіх знаків зодіаку по картах Таро

Карти Таро дарують натхнення.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 січня 2023 року розповідає, що справи покращаться у Близнят, а Скорпіонам треба додати більше вогню.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 січня 2023 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі не бійтеся братися за щось нове.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Дійте гідно. У стосунках ваша робота дасть плоди. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи покращуються. Насолоджуйтеся любов'ю. На роботі шукайте прибутковий проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте на зміни. У стосунках все може кардинально змінитися. Піддайте жару на роботі, бо попереду - щось нове.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Маг"
Урівноважте свої світлі та темні сторони. У любові шукайте баланс між пристрастю і невинністю. На роботі прагніть гармонії між розумом та бажаннями серця.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Трійка кубків"
За рутинними справами не забувайте відпочивати. У стосунках влаштуйте романтичну вечерю. А на роботі краще взяти відгул.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. Знайдіть точку опори в стосунках. На роботі не бійтеся робити перший крок.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Паж жезлів"
Покажіть більше вогню. Додайте пристрасті у стосунки. На роботі вас чекають нові виклики.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Королева кубків"
Не бійтеся показувати емоції. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. Слухайте інтуїцію на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Повішений"
Все може перевернутися з ніг на голову. У стосунках може бути боляче. Поки утримайтеся від змін на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не створюйте собі проблем. У стосунках не варто сваритися. Зберігайте баланс на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Буде боляче, бо ви не наважуєтеся на зміни. У любові сховайте ваше серце. На роботі вас очікують нові виклики.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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