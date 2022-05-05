Гороскоп на 5 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають з'ясувати свої прагненя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 травня 2022 року розповідає, що Левам потрібно святкувати маленькі перемоги, а Ракам необхідно збалансувати свої почуття.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Башта"
Час змін настав. Не опирайтеся їм. У стосунках можливі зміни. А на роботі у вас можуть прибрати землю з-під ніг.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король пентаклів"
Успіх йтиме поруч із вами. У стосунках прислухайтеся до порад мудрої людини. На роботі обговоріть ситуацію, що склалася, з шефом.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Смерть"
Не пручайтеся змінам. Кохання може розбитися, мов чашка. Спробуйте змінити місце роботи.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Маг"
Збалансуйте свої почуття й відчуття. У стосунках урівноважте раціональне й емоційне. А в роботі шукайте золоту середину.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка кубків"
Час святкувати маленькі перемоги. У стосунках частіше ходіть на побачення. На роботі влаштуйте корпоратив.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Імператриця"
Родючість — ось ваше ключове слово сьогодні. Станьте повноводною річкою у стосунках. А робота принесе плоди.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Отримайте винагороду за свої дії. У стосунках чекайте на приємні сюрпризи. А на роботі — на маленьку премію.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король мечів"
Будьте холодні, мов криця. У любові не робіть боляче другій половинці. А на роботі проявіть характер.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Ситуація покращується. У відносинах замисліться про накопичення. Працюйте плідно на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз мечей"
Прорубуйте собі шлях у проблемах. У стосунках проявіть інтелектуальну складову. Додайте енергійності на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Лицар кубків"
Час відкривати серце. У стосунках ви зараз — на коні. Дійте рішуче на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У любові знайдіть її основу. Дійте тверезо на роботі.
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