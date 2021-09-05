Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають рухатися далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 вересня 2021 року розповідає, що Овнів наповнять сили, а Ракам слід гідно працювати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператриця"
Сили наповнюють вас. У стосунках час розквітнути. Спробуйте насолоджуватися вихідними, забувши про роботу.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся уперед. У любові не варто робити боляче своєму партнеру чи партнерці. У робочих справах вам не бракує ентузіазму.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте нагороду за свою роботу. У любові сподівайтеся на більше. На роботі можете попросити премію.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках спробуйте розв'язувати ваші проблеми разом. На роботі продовжуйте діяти у тому ж дусі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ця карта вважається найкращою серед карт Таро. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. Спробуйте досягнути нових висот на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Світ"
Шукайте гармонії. У стосунках ви отримаєте неймовірну насолоду. На роботі варто знайти однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Королева жезлів"
Використовуйте свій розум як зброю. У стосунках може бути боляче. А на роботі будуть озвучувати старі образи.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Паж мечів"
Дійте активно. У стосунках виникатимуть конфлікти. На роботі очікуйте нових викликів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Очікуйте нових випробувань. У стосунках почніть заощаджувати. На роботі шукайте нові фінансові починання.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не женіться за всім відразу. У сосунках вдумливо обирайте щось одне. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Закохані"
У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у любові. На роботі потрібно буде знайти хороших колег.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно перепочити. У стосунках шукайте спокою. На роботі вирушайте у відпустку.
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