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Гороскоп на 6 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 6 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають змогу опанувати свої виклики.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 червня 2022 року розповідає, що Дівам не варто відмовлятися від можливостей, а Ракам потрібно знайти баланс. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

©

Ситуація покращується. У стосунках довіряйте партнеру. Дійте активно у розв'язанні роботи питань.  

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз мечів"

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Скористайтеся нарешті вашим розумом. У коханні не застосовуйте сарказм сьогодні, а на роботі проявіть інтелектуальну складову. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар кубків"

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Розкрийте ваше серце. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі слухайте підказок серця. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Правосуддя"

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Шукайте баланс. У стосунках знайдіть гармонію. Додайте рівноваги на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Ієрофант"

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Хороший час для укладання правових угод. У стосунках час вийти на новий рівень. А на роботі опікуйтеся юридичними питаннями. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

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Не відмовляйтеся від можливостей. У стосунках будьте обережними. У русі кар'єрними сходами час зробити паузу. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

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У стосунках перевірте партнера на жагу до грошей. На роботі теж потрібно заощаджувати. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка мечів"

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Буде боляче. У стосунках варто позбутися комплексів, а на роботі — проблем. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Світ"

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Шукайте гармонію. У стосунках потрібно знайти баланс. А в роботі — гідних однодумців. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

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Інтелектуальність — ваша важлива складова. У стосунках прагніть більшого, а на роботі проявіть розум. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Рухайтеся вперед і до перемоги. У стосунках відкрийте ваше серце для нового. А на роботі опануйте нові вершини.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

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Попереду — пітьма, але ви впораєтеся. У коханні буде боляче. На роботі краще узяти відгул. 

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