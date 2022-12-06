Гороскоп на 6 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають краще зрозуміти себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 грудня 2022 року розповідає, що в Овнів стосунки можуть вийти на новий рівень, а Раків любов надихатиме на нові звершення.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання договорів. Стосунки можуть вийти на інший рівень. На роботі проявіть активність.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте однодумців. У стосунках шукайте не лише кохання, але й дружбу. У русі кар'єрними сходами шукайте надійних партнерів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Вас оточує щастя. Розчиніться в коханні. На роботі ситуація має покращитися, а викликів - стати менше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Закохані"

Кохання надихає вас на нові звершення. У стосунках прагніть кращого. Проявіть емпатію на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не хочете цього визнавати. У стосунках буде боляче. А на роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищати свою територію. У стосунках не влаштовуйте марних сварок. А на роботі побільшає нових викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж мечів"

Розум - ваша зброя. У любові не пораньте партнера чи партнерку своєю іронією. Дійте активно на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Настав час потреби. Не очікуйте чогось нового у стосунках. На роботі уникайте сварок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте розумно. У стосунках не женіться за усіма можливостями. Дійте обережно у русі кар'єрними сходами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дурень"

Дивіться під ноги, коли рухаєтеся. У любові не варто кидати відразу у казан пристрасті. На роботі проявіть зацікавлення новим проєктом.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

Треба додати трішки вогню. У стосунках покажіть пристрасть. А на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові можливості. Замисліться над спільною метою у стосунках. А на роботі час почати ефективно працювати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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