Гороскоп на 6 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають краще зрозуміти себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 грудня 2022 року розповідає, що в Овнів стосунки можуть вийти на новий рівень, а Раків любов надихатиме на нові звершення.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший час для укладання договорів. Стосунки можуть вийти на інший рівень. На роботі проявіть активність.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте однодумців. У стосунках шукайте не лише кохання, але й дружбу. У русі кар'єрними сходами шукайте надійних партнерів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка кубків"
Вас оточує щастя. Розчиніться в коханні. На роботі ситуація має покращитися, а викликів - стати менше.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Закохані"
Кохання надихає вас на нові звершення. У стосунках прагніть кращого. Проявіть емпатію на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте не хочете цього визнавати. У стосунках буде боляче. А на роботі остерігайтеся ворогів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Доведеться захищати свою територію. У стосунках не влаштовуйте марних сварок. А на роботі побільшає нових викликів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж мечів"
Розум - ваша зброя. У любові не пораньте партнера чи партнерку своєю іронією. Дійте активно на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Настав час потреби. Не очікуйте чогось нового у стосунках. На роботі уникайте сварок.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сімка кубків"
Обирайте розумно. У стосунках не женіться за усіма можливостями. Дійте обережно у русі кар'єрними сходами.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дурень"
Дивіться під ноги, коли рухаєтеся. У любові не варто кидати відразу у казан пристрасті. На роботі проявіть зацікавлення новим проєктом.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева жезлів"
Треба додати трішки вогню. У стосунках покажіть пристрасть. А на роботі - професіоналізм.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду нові можливості. Замисліться над спільною метою у стосунках. А на роботі час почати ефективно працювати.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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