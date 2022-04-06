Гороскоп на 6 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають знайти точку стабільності.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 квітня 2022 року розповідає, що Близнятам треба шукати точку опори, а Скорпіони можуть сміливо рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Маг"
Ви досягнули чимало. У стосунках шукайте кращого. Замисліться, чому ви ходите на роботу і чи є від цього значний ефект.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Трійка кубків"
Не забувайте святкувати маленькі успіхи. У стосунках вирушайте у романтичну подорож. На роботі візьміть відгул.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Помірність"
Шукайте точку опори. У стосунках знайдіть баланс. У русі кар'єрними сходами знайдіть те, що буде вас надихати.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж жезлів"
Проявіть активність. У любові додайте вогню. На роботі час замислитися над стратегією розвитку.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Королева кубків"
Дослухайтеся до мудрих порад. У стосунках проявіть більше емоцій. А на роботі вони тільки вам заважатимуть.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Повішений"
Не робіть помилок, щоб не "висіти догори" дриґом. У стосунках змініть своє ставлення до ситуації. На роботі очікуйте на зміни.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде боляче, але ви впораєтеся. У любові вам можуть поранити серце. На роботі уникайте викликів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка жезлів"
Сміливо рухайте вперед. У стосунках вийдіть на новий рівень. Дійте активніше у розв'язанні робочих питань.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка мечів"
У вас дуже мало сили, сконцентруйтеся на її відновлені. У стосунках остерігайтеся підступних людей, а на роботі - проблем.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Диявол"
Вас очікують спокуси. У любові зануртеся у пристрасть. А на роботі уникайте неприємностей.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У стосунках остерігайтеся комплексів. На роботі не бійтеся ваших страхів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - перемоги. Добивайтеся кращого у стосунках. А на роботі - замахніться на нові вершини.
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