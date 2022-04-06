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Гороскоп на 6 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 6 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро допомагають знайти точку стабільності.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 квітня 2022 року розповідає, що Близнятам треба шукати точку опори, а Скорпіони можуть сміливо рухатися вперед. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Маг"

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Ви досягнули чимало. У стосунках шукайте кращого. Замисліться, чому ви ходите на роботу і чи є від цього значний ефект.  

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Не забувайте святкувати маленькі успіхи. У стосунках вирушайте у романтичну подорож. На роботі візьміть відгул. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Помірність"

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Шукайте точку опори. У стосунках знайдіть баланс. У русі кар'єрними сходами знайдіть те, що буде вас надихати. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Проявіть активність. У любові додайте вогню. На роботі час замислитися над стратегією розвитку. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева кубків"

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Дослухайтеся до мудрих порад. У стосунках проявіть більше емоцій. А на роботі вони тільки вам заважатимуть. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Повішений"

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Не робіть помилок, щоб не "висіти догори" дриґом. У стосунках змініть своє ставлення до ситуації. На роботі очікуйте на зміни. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

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Буде боляче, але ви впораєтеся. У любові вам можуть поранити серце. На роботі уникайте викликів. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка жезлів"

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Сміливо рухайте вперед. У стосунках вийдіть на новий рівень. Дійте активніше у розв'язанні робочих питань. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка мечів"

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У вас дуже мало сили, сконцентруйтеся на її відновлені. У стосунках остерігайтеся підступних людей, а на роботі - проблем. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Диявол"

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Вас очікують спокуси. У любові зануртеся у пристрасть. А на роботі уникайте неприємностей. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

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Приховане стане явним. У стосунках остерігайтеся комплексів. На роботі не бійтеся ваших страхів.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Попереду - перемоги. Добивайтеся кращого у стосунках. А на роботі - замахніться на нові вершини. 

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