Гороскоп на 6 квітня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 квітня 2023 року розповідає, що Близнятам треба сміливо рухатися вперед, а Дів очікує успіх.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 квітня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У любові візьміть паузу, щоб розібратися у собі. На роботі потрібно узяти відгул.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Настає час родючості. У стосунках очікуйте на плоди любові. На роботі буде плідне завершення проєкту.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся сміливо уперед. У любові не пораньте слова партнера або партнерку. На роботі дійте активно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Гідно працюйте й отримаєте результат. У стосунках розраховуйте на приємні подарунки. На роботі треба працювати більше.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Час обточувати власний талант. У любові працюйте разом над результатом. У русі кар'єрними сходами варто не робити зупинок.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король пентаклів"

Очікуйте на успіх. Дійте активно на роботі. На роботі очікуйте на гідний результат.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Пам'ятайте про те, що все може змінитися в одну мить. У стосунках та на роботі очікуйте змін.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ви досягнули успіху. У стосунках очікуйте чогось грандіозного. На роботі потрібно добряче попрацювати.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сила"

Проявіть силу. У любові продемонструйте характер. Очікуйте нових робочих викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король жезлів"

Дійте активно. У стосунках додайте драйву. Шукайте нових пригод на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі слід сконцентрувати сили на чомусь одному.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Слід не займатися марнотратством. У стосунках варто трішки обмежити свої емоції. А на роботі доведеться затягнути пояси.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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