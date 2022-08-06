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Гороскоп на 6 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Час на прочитання
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Гороскоп на 6 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають змогу більше зрозуміти про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 серпня 2022 року розповідає, що Рибам треба бути більш витривалими, а Дівам слід знайти "золоту середину". 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж кубків"

©

Треба відкрити серце. У стосунках наважтеся на ніжність. На роботі додайте емоційності. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

©

Очікуйте на зміни. У любові все піде шкереберть. На роботі очікуйте нових викликів. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

©

Урівноважте свої почуття всередині. У стосунках збалансуйте емоції та раціональне. У робочих моментах дійте розумно. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка кубків"

©

Час відпочивати. У стосунках вирушайте на побаченнях. А на роботі потрібно зібратися на корпоратив. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Потрібно робити вибір. У стосунках може бути боляче. На роботі потрібно перепочити. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

©

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові знайдіть "золоту середину". У русі кар'єрними сходами робіть паузи. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

©

Все зміниться. У стосунках не варто сваритися. На роботі очікуйте, що все зміниться. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

©

Можливі конфлікти. У любові не потрібно конфліктувати. У робочих викликах остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

©

Ви знаєте, що робити, але боїтесь. У стосунках варто подолати свої страхи. На роботі буде важко. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка жезлів"

©

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

©

Очікуйте на випробування. У стосунках приховайте емоції. На роботі остерігайтеся ворогів.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

©

Будьте активними. У стосунках додайте вогню. А на роботі слід бути більш витривалими. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1142
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