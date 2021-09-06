Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро дозволяють зазирнути у майбутнє.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 вересня 2021 року розповідає, що Рибам слід рухатися вперед, а Близнятам потрібно додати пристрасті. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка кубків"

©

Час святкувати маленькі перемоги. У стосунках можна нарешті розслабитися. На роботі заплануйте позитивний наступний тиждень. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Помірність"

©

Шукайте баланс. У стосунках варто урівноважити емоційність та інтелектуальність. На роботі помізкуйте над планами.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

©

Рухайтеся вперед. У стосунках потрібно проявити більше пристрасті. У русі кар'єрними сходами проявіть динамізм. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Повішений"

©

Усе змінюється. У стосунках потурбуйтеся про захист. У робочих викликах остерігайтеся поганих людей. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

©

Не варто боротися з тим, що ви не можете подолати. У стосунках не варто шукати причини для сварок. Дійте обережно на роботі. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка мечів"

©

Ви знаєте, що робити, проте не робите перший крок. У стосунках може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка жезлів"

©

Попереду - нові відкриття. Час освіжити ваші стосунки. Дійте активно на роботі. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка мечів"

©

Буде боляче. У любові сховайте своє серце. На роботі варто зціпити зуби. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

©

Попереду - чимало спокус. У стосунках вам вирішувати, чи варто їм піддатися. На роботі очікуйте нові випробування. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

©

Очікуйте, що правда вилізе на поверхню. У стосунках попрацюйте над комплексами, а на роботі - зі страхами. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка жезлів"

©

Перемога вже близько. У стосунках необхідно боротися за те, у що ви вирите. На роботі вас чекає успіх. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

©

Рухайтеся вперед. У любові додайте сексуальності. А на роботі - драйву. 

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація