Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти більше.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 жовтня 2021 року розповідає, що Овни будуть нестримно рухатися вперед, а у Близнят починається гарний період.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Нестримно рухайтеся вперед. У любові дійте активно. На роботі не байдикуйте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте змін. У стосунках вас можуть образити. На роботі шукайте запасний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

Починається гарний період. У коханні виходьте на новий рівень. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вас пропонують. У почуттях визначиться, що ви хочете. На роботі опануйте свої почуття.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Світ"

Шукайте баланс. У стосунках опануйте почуття та розум. На роботі знайдіть гармонію.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Знайдіть кохання. У стосунках надихайтеся почуттями. На роботі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

ТСН.ua

Потрібно унормувати своє життя. У коханні - все гаразд. На роботі справи налагодяться.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад. Стрибайте у пристрасть у стосунках. На роботі очікуйте на покращення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Уважно підписуйте документи. У любові варто вийти на наступний рівень. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Наведіть лад у фінансах. У стосунках пройдіть перевірку на любов до грошей. Заплануйте фінансові здобутки на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Смерть"

Час змін настав. Стосунки можуть або закінчитися, або оновитися. На роботі остерігайтеся викликів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. У коханні може бути боляче. На роботі ретельно перевіряйте документи.

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