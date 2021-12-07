Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 грудня 2021 року розповідає, що Овнам потрібно додати більше пристрасті у стосунки, а Левам - відмовитися від того, що не дає розвиватися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові можливості. У стосунках потрібно додати більше пристрасті. А на роботі - впевненості в собі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від можливостей, які вам пропонують. У стосунках обирайте гідний варіант. На роботі помізкуйте над тим, чого ви насправді хочете.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що вам дороге. У стосунках потрібно міцно стояти на своєму. А на роботі - опиратися різним випробуванням.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Сьогодні вам не потрібні марні сварки. У стосунках потрібно більше працювати разом. А на роботі - уникати нових викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Час відмовлятися від того, що не дає вам розвиватися. На роботі уникайте ворогів. У стосунках вам можуть зробити боляче.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Страшний суд"
Пам'ятайте, що за свої слова та вчинки доведеться відповідати. У стосунках та на роботі варто більше думати про наслідки.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі вимагайте премії.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках доведеться сховати своє серце. А на роботі - очікуйте на нові виклики.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Досягайте успіху. У стосунках завойовуйте нові вершини, а у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що зробити, але боїтеся зробити перший крок. Тому - опануйте себе. На роботі потрібно більше працювати над успіхом.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колісниця"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі вас чекають відрядження.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка кубків"
Не забувайте про старі зв'язки. У стосунках повертайтеся до старих друзів. На роботі дійте активніше.
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