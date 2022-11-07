Гороскоп на 7 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 листопада 2022 року розповідає, що Овнам потрібно додати більше пристрасті у стосунки, а Левам - відмовитися від того, що не дає розвиватися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові можливості. У стосунках потрібно додати більше пристрасті. А на роботі - впевненості в собі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від можливостей, які вам пропонують. У стосунках обирайте гідний варіант. На роботі помізкуйте над тим, чого ви насправді хочете.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте те, що вам дороге. У стосунках потрібно міцно стояти на своєму. А на роботі - опиратися різним випробуванням.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Сьогодні вам не потрібні марні сварки. У стосунках потрібно більше працювати разом. А на роботі - уникати нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Час відмовлятися від того, що не дає вам розвиватися. На роботі уникайте ворогів. У стосунках вам можуть зробити боляче.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте, що за свої слова та вчинки доведеться відповідати. У стосунках та на роботі варто більше думати про наслідки.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі вимагайте премії.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках доведеться сховати своє серце. А на роботі - очікуйте на нові виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Досягайте успіху. У стосунках завойовуйте нові вершини, а у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що зробити, але боїтеся зробити перший крок. Тому - опануйте себе. На роботі потрібно більше працювати над успіхом.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі на вас чекають відрядження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про старі зв'язки. У стосунках повертайтеся до старих друзів. На роботі дійте активніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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