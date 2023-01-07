Гороскоп на 7 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 січня 2023 року розповідає, що Близнятам варто розкрити душу, а Ракам доведеться відстоювати свої позиції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за усіма цілями відразу. У стосунках оберіть одного партнера. На роботі не поспішайте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемагайте. У коханні долайте всі перешкоди. У робочих моментах проявіть активність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж кубків"

Розкрийте душу. У любові прислухайтеся до поради молодого друга. А на роботі почніть довіряти колегам.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Відстоюйте свої позиції. У стосунках не лізьте на роги. А в русі кар'єрними сходами проявіть характер.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте гармонію. У любові не розривайтеся надвоє. На роботі шукайте фінансове покращення.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Довіряйте своєму партнеру чи партнерці. У стосунках ширше відкрийте серце. А в кар'єрі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся діяти. У стосунках зніміть пелену з очей. А на роботі пробивайте собі шлях.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Варто трішки себе обмежувати. У коханні з'являться перешкоди. А на роботі варто не тринькати кошти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Станьте вогнем. У стосунках продемонструйте свою вогняну натуру. А на роботі покажіть ефективність.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Вирушайте до нових здобутків. У стосунках пройдіть тест на щирість. Знайдіть кращу роботу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Милуйтеся усім тим, що у вас є. У любові підпустіть свою другу половинку ближче. На роботі мчіть на всіх парах.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сонце"

Все буде добре. Розчиніться у коханні. З фінансами все гаразд.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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