Гороскоп на 7 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 7 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають сконцентруватися.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 травня 2022 року розповідає, що в Овнів приховане стане явним, а Близнятам - час заощаджувати.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 травня 2022 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках не приховуйте нічого. На роботі не поширюйте чутки.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде боляче. Перевірте стосунки на наявність третього зайвого. У робочих ситуаціях остерігайтеся нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король пентаклів"

Час заощаджувати. У стосунках пройдіть перевірку фінансами. Щодо роботи, то просіть про підвищення.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев’ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У коханні трішки послабте хватку. Дійте обережно у розв’язанні робочих питань.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева кубків"

Відкрийте ваше серце навстіж. У любові довіртеся партнеру. На роботі прислухайтеся до підказок серця.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Повішений"

Ситуація змінюється догори дриґом. У стосунках очікуйте на зміни. А на роботі помізкуйте над іншими варіантами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Страшний суд"

Остерігайтеся розплати за свої вчинки. У коханні пам’ятайте те, що ви робите. Щодо роботи, то працюйте краще.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка кубків"

Довіряйте друзям. Згадайте про минулі зв’язки. У розв’язанні робочих питань шукайте однодумців.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

Опануйте всі свої сили. Віддайтеся стосункам на повну. У робочих викликах покажіть, що ви сильні.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зводьте все до побуту. У коханні не шукайте крайнього. А на роботі — мийте за собою вашу чашку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Дякуйте людям за добро. У стосунках будьте вдячними за турботу другої половинки. У робочих питаннях очікуйте на фінансове покращення.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Башта"

Будувати краще на міцному фундаменті. У коханні шукайте міцну основу. А у русі кар’єрними сходами не заходьте на хиткий ґрунт.

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