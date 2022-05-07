Гороскоп на 7 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають сконцентруватися.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 травня 2022 року розповідає, що в Овнів приховане стане явним, а Близнятам - час заощаджувати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 травня 2022 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У стосунках не приховуйте нічого. На роботі не поширюйте чутки.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Трійка мечів"
Буде боляче. Перевірте стосунки на наявність третього зайвого. У робочих ситуаціях остерігайтеся нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Король пентаклів"
Час заощаджувати. У стосунках пройдіть перевірку фінансами. Щодо роботи, то просіть про підвищення.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев’ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У коханні трішки послабте хватку. Дійте обережно у розв’язанні робочих питань.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева кубків"
Відкрийте ваше серце навстіж. У любові довіртеся партнеру. На роботі прислухайтеся до підказок серця.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Повішений"
Ситуація змінюється догори дриґом. У стосунках очікуйте на зміни. А на роботі помізкуйте над іншими варіантами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Страшний суд"
Остерігайтеся розплати за свої вчинки. У коханні пам’ятайте те, що ви робите. Щодо роботи, то працюйте краще.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка кубків"
Довіряйте друзям. Згадайте про минулі зв’язки. У розв’язанні робочих питань шукайте однодумців.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Маг"
Опануйте всі свої сили. Віддайтеся стосункам на повну. У робочих викликах покажіть, що ви сильні.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не зводьте все до побуту. У коханні не шукайте крайнього. А на роботі — мийте за собою вашу чашку.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Дякуйте людям за добро. У стосунках будьте вдячними за турботу другої половинки. У робочих питаннях очікуйте на фінансове покращення.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Башта"
Будувати краще на міцному фундаменті. У коханні шукайте міцну основу. А у русі кар’єрними сходами не заходьте на хиткий ґрунт.
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