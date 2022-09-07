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Гороскоп на 7 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 7 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають зрозуміти інтуїцію.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 вересня 2022 року розповідає, що Близнят можуть образити, а Діви втомилися. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Розкрийте свій потенціал. У любові дійте відкрито. На роботі прислухайтеся до інтуїції. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Ви берете на себе більше, ніж можете подолати. У стосунках вас очікують випробування. На роботі буде важко. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках вас очікують нові виклики. А на роботі приховайте ваші почуття. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Приховане може стати явним. У любові працюйте над власними комплексами. На роботі страхи можуть вилізти на поверхню. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках відкрийте свої почуття. На роботі час трішки перепочити. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Ви втомилися. У стосунках буде нелегко. У русі кар'єрними сходами час перепочити.  

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках насолоджуйтеся успіхом. На роботі не забувайте про відпочинок. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках йдіть назустріч другій половинці. На роботі поважайте свою позицію. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сонце"

Вам світить сонце. У стосунках не варто сваритися. А у русі кар'єрними сходами зараз немає перешкод. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримуєте маленькі, але винагороди. У стосунках очікуйте на сюрпризи. А на роботі сподівайтеся на премію. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король мечів"

Пробуйтеся зм'якшити ваш характер. У стосунках покажіть ваше добре серце. А на роботі сміливо рухайтеся вперед. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У любові час розслабитися. А на роботі візьміться за новий проєкт. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5319
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