Гороскоп на 7 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають нам силу рухатися далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 вересня 2021 року розповідає, що Терезам можуть розбити серце, а Близнятам слід проявити професіоналізм.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед щосили. У стосунках дійте активно. На роботі розпочніть новий проєкт.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар кубків"
Розкрийтеся ваше серце. У любові наважтеся на ніжність. А у русі кар'єрними сходами додайте швидкості.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - важлива складова успіху. У стосунках спробуйте діяти разом. На роботі проявіть професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не варто сумувати за тим, що ви не можете отримати. У любові працюйте над метою ваших стосунків разом. На роботі не закопуйте свій талант у землю.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Король мечів"
Будьте розумними. У стосунках не закривайте ваше серце. На роботі будьте активними.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Працюйте гідно. У стосунках можна розслабитися. На роботі варто сподіватися на краще.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка мечів"
Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вам можуть розбити серце. А на роботі слід бути обережними.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не варто створювати собі проблеми. У стосунках буде важко. А на роботі шукайте покращення.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Очікуйте чогось кращого. У любові знайдіть баланс. На роботі варто почати новий проєкт.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Паж кубків"
Варто відкрити серце. У стосунках додайте драйву. На роботі скористайтеся інтуїцією.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Ієрофант"
Час будувати мости. У стосунках варто вийти на новий рівень. На роботі ретельно перевіряйте документи.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові рухайтеся одне до одного. На роботі знайдіть справжніх друзів.
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