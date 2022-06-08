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Гороскоп на 8 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 8 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: Pexels

Карти Таро підказують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 червня 2022 року розповідає, що Левам не варто заривати свій талант у землю, а Діви можуть знищити стосунки. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар кубків"

©

Рухайтеся вперед. У стосунках мчіть на всіх парах. Дійте активно у робочих ситуаціях.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

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Наполегливо працюйте. Будуйте стосунки. А у русі кар'єрними сходами налаштуйтеся на працьовитість. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператор"

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Будьте впевнені у своїх силах. У стосунках покажіть впертість, а на роботі продемонструйте стресостійкість.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка кубків"

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Розчаровуватися важко, але це досвід. У стосунках замисліться над їхнім значенням. Зрозумійте для чого ви працюєте саме на цій роботі. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

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Не заривайте свій талант у землю. Придумайте спільну справу для вас обох. У роботі покажіть на що ви здатні. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

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Все змінюється та змінюється. Стосунки можуть знищитися вщент, а на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король пентаклів"

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Справи покращуються. У стосунках знайдіть точку опори. А на роботі можливе підвищення. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Смерть"

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На вас чекають зміни. У коханні не опирайтеся новому. А на роботі час змінити щось. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

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Ви - дуже великий професіонал. У стосунках збалансуйте емоції та раціональність. Зробіть паузу на роботі.   

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Навчіться святкувати маленькі перемоги. У стосунках нарешті виберіться на побачення. А у русі кар'єрними сходами іноді дозволяйте собі розслабитися. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператриця"

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Ваша діяльність дає свої плоди. У любові час вийти на новий рівень. А на роботі ваш проєкт буде реалізований. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

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Скоро ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі вимагайте премію. 

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