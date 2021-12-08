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Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро дають нам підказки всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 грудня 2021 року розповідає, що у Левів приховане стане явним, а Терезам варто добре обмізковувати перший крок. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

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Ситуація складається якнайкраще. У стосунках вам світить щаслива зоря. А на роботі краще перепочити. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка жезлів"

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Попереду - нові відкриття. У стосунках варто опиратися проблемам. А на роботі потрібно розпочати щось нове.  

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка кубків"

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Без минулого - немає майбутнього. У стосунках не варто забуватися про старих друзів. На роботі знайдіть однодумців.  

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Попереду - перемоги. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі розраховуйте на свої сили. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Місяць"

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Приховане стане явним. На роботі потрібно опиратися проблемам. А в стосунках вам заважатимуть комплекси. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз жезлів"

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Ви - самий вогонь. У стосунках займіться пристрасним сексом. А на роботі ви здобудете нові висоти.  

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

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Перш ніж робити перший крок, добре озирніться довкола. На роботі очікуйте на нові виклики. У стосунках спробуйте щось нове. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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На вас очікують випробування. У стосунках вам точно потрібно зрозуміти, чого ви хочете. На роботі остерігайтеся ворогів. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева кубків"

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Працюйте над почуттями. У стосунках дійте активніше. На роботі прислухайтеся до голосу серця.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Потрібно визначитися, що ви хочете робити далі. У стосунках сконцентруйтеся на своїх бажаннях. На роботі започаткуйте щось нове. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Маг"

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Опануйте свої почуття та відчуття. На роботі дійте з розумом. А в стосунках не варто боятися. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

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Додайте почуттів. У стосунках не варто ображати другу половинку. А на роботі - досягайте успіху. 

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