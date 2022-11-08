Гороскоп на 8 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти допомагають отримати віру в себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 листопада 2022 року розповідає, що у Левів приховане стане явним, а Терезам варто добре обмізковувати перший крок.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Зірка"
Ситуація складається якнайкраще. У стосунках вам світить щаслива зоря. А на роботі краще перепочити.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. У стосунках варто опиратися проблемам. А на роботі потрібно розпочати щось нове.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка кубків"
Без минулого немає майбутнього. У стосунках не варто забуватися про старих друзів. На роботі знайдіть однодумців.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - перемоги. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі розраховуйте на свої сили.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане очевидним. На роботі потрібно опиратися проблемам. А в стосунках вам заважатимуть комплекси.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви - самий вогонь. У стосунках займіться пристрасним сексом. А на роботі ви здобудете нові висоти.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Перш ніж робити перший крок, добре озирніться довкола. На роботі очікуйте на нові виклики. У стосунках спробуйте щось нове.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Вас очікують випробування. У стосунках вам точно потрібно зрозуміти, чого ви хочете. На роботі остерігайтеся ворогів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Королева кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках дійте активніше. На роботі прислухайтеся до голосу серця.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сімка кубків"
Потрібно визначитися, що ви хочете робити далі. У стосунках сконцентруйтеся на своїх бажаннях. На роботі започаткуйте щось нове.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Маг"
Опануйте свої почуття та відчуття. На роботі дійте з розумом. А в стосунках не варто боятися.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар кубків"
Додайте почуттів. У стосунках не варто ображати другу половинку. А на роботі - досягайте успіху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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