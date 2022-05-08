Гороскоп на 8 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 8 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають заспокоїтися у період виснаження.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 травня 2022 року розповідає, що Водоліям треба довіряти партнерові, а на Раків попереду чекають нові відкриття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Відчувайте насолоду від того, що маєте. У стосунках йдіть назустріч одне одному. Дійте активно на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваш розум - ваша зброя. Не пораньтесь об неї в стосунках. У робочих питаннях застосуйте інтелект.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не влаштовуйте бійку там, де не треба. У коханні марно не провокуйте конфлікт. Не сваріться з колегами на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Дозвольте собі рухатися вперед. У розв’язанні робочих викликів покладайтеся на внутрішню силу.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ви стали сильними. У стосунках проявіть свою міць. Помізкуйте над отриманням нових ресурсів на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж жезлів"

Перед вами - цілий світ, достатньо лише зробити перший крок. А у кар’єрі шукайте нових можливостей для розвитку.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

Відкривайте ширше серце. У стосунках очікуйте сюрпризів. Щодо роботи, то потрібно дослухатися до голосу серця.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Вперед до нових перемог. У коханні проявіть свої риси переможця. А у русі кар’єрними сходами заявіть про себе.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся, ви досягнули важливої точки у власному розвитку. На роботі варто захотіти чогось більшого.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте те, що ви хочете. У коханні варто обрати лише один варіант. Щодо роботи, то ліпше синиця в руках.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубків"

Довіртеся партнеру. У стосунках підіть назустріч одне одному. Довіряйте партнерам на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Йдіть разом із партнером в одному напрямку. Розкрийтеся у стосунках. Реалізуйте новий проєкт на роботі.

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