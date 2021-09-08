Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро відкривають очі на те, що відбувається.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 вересня 2021 року розповідає, що Близнятам слід замислитися, що вони хочуть далі, а Ракам варто знайти внутрішню гармонію.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Страшний суд"
Навчіться брати відповідальність за свої вчинки. У стосунках не робіть боляче одне одному. На роботі остерігайтеся підступів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У стосунках урівноважте бажання та реальність. На роботі дійте справедливо.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Самітник"
Замисліться про те, що ви хочете далі. У любові час взяти паузу. На роботі потрібно трішки перепочити.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Верховна жриця"
Знайдіть внутрішню гармонію. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. У русі кар'єрними сходами дослухайтеся до мудрих порад.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Накопичуйте уміння і навички. У любові пройдіть "тест" на фінансову грамотність. На роботі більше працюйте.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Затягніть пояси. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте нових викликів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сімка кубків"
Час обирати. У любові добре визначиться з ціллю ваших стосунків. А на роботі краще не гнатися за всім відразу.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка мечів"
Візьміть паузу. У стосунках не наражайте себе на біль. А у розв'язанні робочих моментів робіть паузи.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Імператриця"
Час родючості настав. Ваше кохання розквітне. Робочі справи налагодяться.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. Спробуйте зробити щось нове на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Отримайте нагороди. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі - чекайте на премію.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. Дійте активно у стосунках. Шукайте кращий варіант на роботі.
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